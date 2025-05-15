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Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte

Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 5.8 milyar dolar arttığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 811 milyon dolar artarak 144 milyar 343 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar artarak 57 milyar 577 milyon dolardan 61 milyar 222 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 9 Mayıs haftasında 2 milyar 166 milyon dolar artarak 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK: REZERV BİRİKİMİ YENİDEN BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki değişim ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor. Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 5.8 milyar dolar arttığını açıkladı.

İHA

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Etiketler Merkez Bankası tcmb rezerv mehmet şimşek
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