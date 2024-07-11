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Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış

Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış
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Merkez Bankası toplam rezervleri 5 milyar 538 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Temmuz ile biten haftada 5 milyar dolar 538 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artarak 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Temmuz haftasında 640 milyon dolar artarak 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

İHA

Etiketler tcmb Merkez Bankası rezerv
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