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Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış

Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 362 MİLYON DOLAR ARTTI
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 4,4 MİLYAR DOLAR ARTTI
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.

Etiketler merkez bankası rezerv dolar altın
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