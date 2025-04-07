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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından kuru dizginlemek için müdahalede bulunan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 603 milyon dolar azalarak 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar piyasalarda deprem etkisi yaratmıştı. Kuru dizginlemek için devreye giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezerveleri 14 Mart ile 21 Mart arasında 8 milyar dolar erişimişti.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 28 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalarak 80 milyar 609 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mart’ta 88 milyar 328 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artarak 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

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Etiketler Merkez Bankası tcmb rezerv
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