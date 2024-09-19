Merkez Bankası rezervlerinde hızlı yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 milyar 789 milyon dolar yükselerek 153 milyar 550 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 24.02.2023 49.190 71.980 121.170 31.03.2023 52.176 70.247 122.423 28.04.2023 46.413 68.471 114.884 26.05.2023 41.939 56.519 98.458 27.06.2023 41.432 67.155 108.587 28.07.2023 41.425 72.349 113.774 25.08.2023 41.344 75.955 117.299 29.09.2023 40.629 81.575 122.203 27.10.2023 44.148 82.412 126.560 24.11.2023 45.496 90.997 136.493 22.12.2023 47.896 97.557 145.453 29.12.2023 48.231 92.830 141.061 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 21.06.2024 59.127 88.495 147.622 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 26.07.2024 56.104 91.907 148.011 16.08.2024 58.769 94.146 152.915 23.08.2024 59.698 90.715 150.413 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 06.09.2024 60.193 86.568 146.761 13.09.2024 61.395 92.155 153.550

AA