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Merkez Bankası rezervlerinde son durum

Merkez Bankası rezervlerinde son durum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar artarak 171 milyar 82 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar artarak 171 milyar 82 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar artarak 97 milyar 802 milyon dolardan 98 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Mart haftasında 1 milyar 900 milyon dolar artarak 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.

Etiketler Merkez Bankası rezerv tcmb
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