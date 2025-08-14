  1. Anasayfa
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor kırıldı

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor kırıldı
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Ağustos itibarıyla 174,4 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.

TCMB haftalık verilerine göre 8 Ağustos itibarıyla toplam rezervler yüzde 3,2 artarak 174,4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri son olarak 14 Şubat haftasında 173,1 milyar dolar ile rekor kırmıştı.

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre %3,4 artarak 79,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %3,2 artarak 86,8 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,8 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

