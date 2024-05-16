Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor

Merkez Bankası'nın rekor hızdaki rezerv birikimi sürüyor. TCMB verilerine göre toplam rezervler geçen hafta 7,5 milyar dolar artışla 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs itibarıyla 7 milyar 547 milyon dolar artışla 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

Son iki haftada toplam rezervlerdeki artış ise 10,32 milyar dolar oldu.

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara geldi.

Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükselerek, 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Net rezervlerdeki artış üst üste ikinci haftada keskin artış kaydetti. Net uluslararası rezervler, 9 milyar 793 milyon dolar artış ile 21 milyar 79 milyon dolardan 30 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler eksi 39 milyar dolardan eksi 23,6 milyar dolara iyileşti.