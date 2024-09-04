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Merkez Bankası Yardımcısı'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Yardımcısı'ndan enflasyon açıklaması
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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye ekonomisi ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdüğünün açıklanması sonrası Reuters'a değerlendirmelerde bulundu. Karahan, para politikasının sonuç vermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'nin mali görünümünün enflasyon eğilimini şekillendirmede kritik öneme sahip olacağını söyledi.

'DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMELİ'

Karahan'ın açıklamaları şöyle:

 "Para politikası gecikmeli de olsa sonuç vermeye başlıyor. Enflasyondaki düşüşün en etkili şekilde ilerlemesini sağlamak için maliye politikasından gelen güçlü desteğe büyük önem veriyoruz. Kuşkusuz, fiyat istikrarına ulaşmak için dezenflasyon süreci güçlü bir şekilde devam etmelidir... Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik öneme sahip olacaktır. Bu bağlamda, Orta Vadeli Program (OVP) bu hafta bir yol haritası çizecektir.

'AŞAĞI YÖNLÜ BİR TRENDE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ'

Aylık enflasyonun temel eğilimindeki zayıflamanın devam etmesi, hedeflediğimiz dezenflasyon yolu açısından kritik önem taşıyor. Yılın son çeyreğinde, son dönemde altta yatan trendi yükselten kalemlerin, aşağı yönlü bir trende girmesini bekliyoruz."

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