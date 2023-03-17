Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin yüzde 35,76'dan yüzde 37,72 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

TCMB mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Buna göre, piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 31,63 artış göstereceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 30,75 olarak belirlenmişti.

2023 yılının sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti.

Buna göre piyasa katılımcıları, bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 35,76 olarak açıklarken, mart ayı anketinde bu beklenti yüzde 37,72 oldu.