Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yıl sonunda enflasyonun yüzde 25-29 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Karahan 2025 yılı sonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 25-29 aralığında olduğunu açıkladı. 2026 yılı sonu için enflasyonun yüzde 13-19 aralığında olması öngörülüyor.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Jeopolitik riskler küresel ekonomi üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Belirsizliğin son dönemde bir miktar azalması küresel görünümde bir miktar iyileşmeye neden oldu. Ancak büyüme beklentileri hala ocak ayı değerlerinin altında.

Enerji emtia fiyatları jeopolitik koşullara paralel olarak bir miktar arttı.

Endüstriyel metal fiyatlarında gümrük tarifeleri nedeniyle artış gözlendi.

Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonu daha dengeli hale geldi. Özel tüketimin büyümeye katkısı belirgin olarak geriledi.

Talep kompozisyonundaki normalleşme büyüme verileri çeyreklik bazda incelendiğinde görülüyor.

Anket bazlı göstergeler sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ediyor. Sanayi üretimi çeyreklik bazda sınırlı olarak geriledi.

İkinci çeyrekte üretim göstergeleri genel olarak ılımlı seyretti. Kapasite kullanım oranı ikinci çeyrekte yatay seyir izledi.

Manşet işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte hala geçmiş dönem ortalamalarının altında.

İkinci çeyrekte yurt içi satışlar sürdü. Altın hariç perakende satışlar ılımlı seyrini sürdürdü.

Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybının devamına işaret ediyor.

Talep koşullarının dezenflasyonist etkisi öngörülerimizle uyumlu şekilde arttı.

Zayıf seyreden küresel talebe karşın ihracat arttı.

Dış ticaret dengesinde iyileşme görülüyor.

Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrekte yüzde 1,3 olduğunu tahmin ediyoruz.

Cari açık kaynaklı yukarı yönlü riskler canlılığını koruyor.

KİRA ENFLASYONU GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Tüketici enflasyonu yüzde 33,5'e gerileyerek 42 puanlık önemli bir düşüş kaydetti.

Enflasyon son 3 ayda üst üste piyasa beklentilerinden düşük gerçekleşti.

Temel mal enflasyonundaki yükselme geçici oldu.

Ağustos öncü verileri ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor.

Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. Gıda fiyatlarında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor.

Son aylarda artan sıcaklıklara bağlı olarak bazı bölgelerde kuraklığın belirginleştiğini görüyoruz, bu gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor.

Geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemler dezenflasyonu yavaşlatıyor.

Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Son gelişmelerde kira enflasyonu yüzde 4 olarak yatay bir seyir izliyor. Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor.

Enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor. Ancak beklentiler iyileşse de hala enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor.

Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Politika faizini yüzde 43 düzeyine çektik. Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz.

KKM'yi sona erdirmeyi planlıyoruz.

Temmuz PPK kararı sonrası Temmuz'un ilk haftasına göre tüketici kredisi faizleri 5,3, ticari kredi faizleri 5,5 puan geriledi.

KKM yenileme ve açılma işlemlerini bu yıl sonlandırabileceğiz.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Mayıs itibarıyla tekrar başladı.

Brüt rezervler 8 Auğustos'ta 174 milyar dolara çıktı.

Sıkı para politikası, risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladı.

Enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

2026 yılı sonu için enflasyon yüzde 13-19 aralığında olması öngörülüyor.

Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz.

2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik.