  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'nda üst düzey istifa iddiası

Merkez Bankası'nda üst düzey istifa iddiası

Merkez Bankası'nda üst düzey istifa iddiası
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda üst düzey bir istifa yaşandığı iddia edildi. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Emrah Şener’in istifa ettiğini öne sürdü.

TCMB’de son yılarda değişimler gündemden düşmüyor. Son 5 yılda 5 başka değişen kurumda, birçok çalışan da çeşitli sebeplerle kurumdan ya ayrılıyor ya da uzaklaşmak zorunda kalıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanı yapması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) başına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle birlikte ekonomi cephesinde yine bazı koltuklar değişmeye başladı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden 'TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa ettiğini' iddia etti. Söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Şener, Merkez Bankası’nı fiilen yöneten iki kişiden biri olarak görülüyordu.

Etiketler tcmb merkez bankası istifa emrah şener
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut fiyatlarında dikkat çeken değişim
Afrika sıcakları bastırıyor! Hafta sonuna dikkat!
As bayrakları as: İstanbul, Avrupa'nın en iyisi seçildi
Çaya bir zam daha geldi
Ekranların iddialı dizisinden erken final kararı
Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Balıkesir deprem, Marmara'yı tetikler mi ?
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı Meclis'ten geçti
Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi açıklandı
TL eriyor... Dolar, Euro ve altın zirvede!