  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2009 yılından bu yana ilk kez ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında verilerin yayımlanmaya başladığı 2009 yılının başından bu yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla ilk kez döviz alımı yapmadı.

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, haziran ayında 103 milyon dolar ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapılırken, temmuz ayında bu rakam sıfır oldu.

YILIN İLK 6 AYINDA 1,3 MİLYAR DOLAR DÖVİZ ALINDI

Daha önce en düşük alım, verilerin tutulmaya başlandığı 2009 yılının şubat ayında sadece 70 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın ilk 6 ayında alınan döviz miktarı ise 1 milyar 322 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.

Etiketler tcmb Merkez Bankası reeskont kredisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Her satırı korkunç: Öldürüldükten sonra tecavüze uğradığı ortaya çıktı Her satırı korkunç: Öldürüldükten sonra tecavüze uğradığı ortaya çıktı İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi Kan donduran olay: Kavga ettiği kişinin kalbini patlattı Kan donduran olay: Kavga ettiği kişinin kalbini patlattı ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor Türkiye'nin yeni turistik treni sefere çıktı Türkiye'nin yeni turistik treni sefere çıktı
Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım kararı Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım kararı SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi Gel de isyan etme: Serada 20 TL, markette 80 TL'ye satılıyor Gel de isyan etme: Serada 20 TL, markette 80 TL'ye satılıyor Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor 15 ayda yeni bir şehir kuruldu: Depremin yıktığı ilçenin son hali böyle görüntülendi 15 ayda yeni bir şehir kuruldu: Depremin yıktığı ilçenin son hali böyle görüntülendi İstanbul'da estetik faciası: İspanyol kadın hayatını kaybetti İstanbul'da estetik faciası: İspanyol kadın hayatını kaybetti İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı