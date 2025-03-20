  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'ndan ''acil'' faiz kararı

Merkez Bankası'ndan ''acil'' faiz kararı

Merkez Bankası'ndan ''acil'' faiz kararı
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46'ya yükseltilmesine karar verdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla faiz kararı aldı. Buna göre PPK, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltti.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ise yüzde 42,5’te sabit bıraktı.

PPK, son olarak 6 Mart'ta politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmişti.

Merkez Bankası'nın faiz açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Merkez Bankası'ndan döviz için yeni hamleMerkez Bankası'ndan döviz için yeni hamleEkonomi

 

Etiketler tcmb Merkez Bankası borç verme faizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor! Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor! Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! Kuyumcunun altın, pırlanta ve gümüşten değerli serveti görüntülendi! Kuyumcunun altın, pırlanta ve gümüşten değerli serveti görüntülendi! Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı Depoları doldurun: Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Depoları doldurun: Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti! Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü! İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti! Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü! İnşaatı tam 7 yıldır sürüyor... Bölgenin en büyüğü olacaktı ama... İnşaatı tam 7 yıldır sürüyor... Bölgenin en büyüğü olacaktı ama... İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu! İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu! Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı
Uluslararası finans devi Dolar/TL tahminini açıkladı Uluslararası finans devi Dolar/TL tahminini açıkladı Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' Fatih Altaylı Youtube'ta açıkladı: ''Haberi duyunca 45 dakika ağladım!'' Fatih Altaylı Youtube'ta açıkladı: ''Haberi duyunca 45 dakika ağladım!'' Hangi gazete ne yazdı ? İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri Hangi gazete ne yazdı ? İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar AK Parti'nin kurucularından eski bakandan AK Parti'ye İmamoğlu eleştirisi! AK Parti'nin kurucularından eski bakandan AK Parti'ye İmamoğlu eleştirisi! Canlı yayında Erdoğan iddiası: ''Erdoğan sizi de kandıracak!'' Canlı yayında Erdoğan iddiası: ''Erdoğan sizi de kandıracak!'' Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri! RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası