Merkez Bankası'ndan bankalara 600 milyon TL'lik ceza

TCMB, 2023 yılının başında getirdiği yurt dışına spot döviz EFT ve havale işlemlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü istenilen şartlara uygun getirmedikleri gerekçesiyle bankalara yaklaşık 600 milyon liraya yaklaşan “ek ücret” uygulaması gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara yurt dışına yapılan spot döviz transferlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle “ceza niteliğinde” ek ücret uyguladı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, ek ücret uygulaması, yurtdışına döviz transferi işlemlerindeki bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçe gösterilerek gerçekleştirildi. Toplam cezanın ise 600 milyon liraya yaklaştığı bildirildi.

En büyük “ek ücret” tutarının 240 milyon TL ile Akbank’ta olduğu, Yapı Kredi Bankası’na 150 milyon TL, Garanti Bankası’na 120 milyon TL, İş Bankası’na ise 50 milyon TL uygulama yapıldığı belirtildi.

TCMB, 2023 yılının başında ise bankalara gönderdiği talimat ile 50 bin doların üzerindeki EFT ve havale işlemlerinde belge ibrazı yükümlülüğü getirmiş ve sistemdeki bilgilendirmenin uygun şekilde yapılmadığı takdirde transferin yüzde 5’i kadar ek ücret tesis edeceğini duyurmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede yapılan döviz transferlerini mercek altına alan Merkez Bankası’nın, bu uygulamasına bankalar ise tepki gösterdi.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda ayrıca bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunulmuştu.

Yazıda, bazı bankalarca TCMB'nin söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak amacıyla ödeme kategorisi detayı gibi bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat belgesinin sunulmaması, kredi ödemesi, menkul kıymet işlemleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alınacaktır."