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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat
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Merkez Bankası bankalara kur korumalı mevduat hesaplarının türev işlemlerine konu edilemeyeceğine ilişkin yeni talimat verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat hesaplarında değişikliğe gitti. 

TCMB'nin bankalara konuyla ilgili gönderdiği yazıda, "Söz konusu talimatlar kapsamındaki dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır" denildi.

Yazıda, "Dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının opsiyon, swap vb. herhangi bir türev ürününe konu edilemeyeceği veya söz konusu ürünlerle ilişkilendirilemeyeceği" bildirildi.

Ayrıca bu hükme aykırılık tespit edilen hesaplar için TCMB tarafından kur/fiyat farklarının "ödenmeyeceği" de kaydedildi.

 

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