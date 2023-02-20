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Merkez Bankası'ndan deprem sonrası yeni dolar kararı

Merkez Bankası'ndan deprem sonrası yeni dolar kararı
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Merkez Bankası, bankalara dolar alıp-satarken uygulanan makasın açılması için talimat iletti.

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ekonomi üzerinde yaratacağı etkiler merak edilirken, Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir döviz kararı geldi.

Deprem sonrası harekete geçen Merkez Bankası (TCMB) bankalara talimat vererek döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istedi. TCMB’nin ayrıca bankaların müşterileriyle gerçekleştirdiği türev işlemlerinin maliyetini Borsa İstanbul’daki vadeli işlemlerin maliyeti olan yüzde 40 civarına ya da işlemi VIOP piyasasına taşımasını da istedi.

Depremden sonra döviz talebinin azaltmak isteyen Merkez Bankası, döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istedi. Konuyla ilgili bazı kaynaklar TCMB’nin bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmelerini istediğini belirtti. TCMB’nin bankalardan ayrıca bireysel müşterilere 19,05 altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.

 

Etiketler dolar talimat tcmb merkez bankası bankalar makas
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