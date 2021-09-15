Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Merkez Bankası'nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltildi. Söz konusu oranlar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.