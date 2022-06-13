Merkez Bankası'ndan döviz şartlı kredi

Merkez Bankası, ihracat yapan firmalara verilen kredi vadelerini artırdı, faiz oranlarını ise düşürdü. Kredi kullanan firmalar, ihracat gelirinin yüzde 30'unu bir bankaya satmayı ve bir ay boyunca yeniden döviz almamayı taahhüt edecek.

Merkez Bankası reeskont kredi vadelerinde artışa, faiz oranlarında düşüşe gitti. Reeskont kredisi kullanan ihracatçı firmalar Merkez Bankası'nın mevcut uygulamasına ek olarak ihracat bedelinin en az yüzde 30'unu bir bankaya satmayı taahhüt edecek. Reeskont kredi kullanan firmalar bir ay süre ile satışı yapılan döviz tutarının yeniden satın alınmamasını taahhüt edecek. Merkez Bankası nisan ayında bir genelge yayımlamıştı. Genelge ile ihracatçıların Merkez Bankası'na yapacağı döviz satışında oran yüzde 40'a yükseltilmişti.