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Merkez Bankasından ''enflasyon'' açıklaması

Merkez Bankasından ''enflasyon'' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım toplantısına ilişkin toplantı özetlerini yayımladı. Özetlerde enflasyondaki kısa vadeli oynaklığa işaret edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım toplantısına ilişkin toplantı özetlerini yayımladı. TCMB 100 baz puan indirim yapılan toplantı özetlerini açıkladı.

Özetlerde enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve Döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Etiketler enflasyon merkez bankası açıklama
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