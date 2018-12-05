SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ DÖVİZ AÇIKLAMASI
Yakalandınız ! Google Chrome'da ''gizli mod'' meğer gizli değilmiş
Yakalandınız ! Google Chrome'da ''gizli mod'' meğer gizli değilmiş
Merkez Bankası'ndan flaş döviz açıklaması
Merkez Bankası'ndan flaş döviz açıklaması
Kola şişesinin içinden çıkan şoke etti
Kola şişesinin içinden çıkan şoke etti
Dolar alev aldı ! Dolar/TL 5.40'ın da üzerine çıktı
Dolar alev aldı ! Dolar/TL 5.40'ın da üzerine çıktı
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini etkileyecek düzenleme
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini etkileyecek düzenleme
130 kilo kadın sevgilisini üzerine oturup öldürdü
130 kilo kadın sevgilisini üzerine oturup öldürdü
Meteoroloji'den bir uyarı daha ! Öğleden sonraya dikkat !
Meteoroloji'den bir uyarı daha ! Öğleden sonraya dikkat !
İstanbul'da can pazarı ! Servis minibüsü ağaca çarpıp devrildi
İstanbul'da can pazarı ! Servis minibüsü ağaca çarpıp devrildi
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 05 Aralık 2018 10:46

Merkez Bankası'ndan flaş döviz açıklaması

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ''Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir.'' denildi.

Merkez Bankası'ndan flaş döviz açıklaması
A+ A-

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bannkası 2019 yılı para ve kur politikasını açıkladı. TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek.

Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

Para Politikası Kurulu, 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacaktır.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir."

döviz , merkez bankası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM