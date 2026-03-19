Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon hedeflerinden sapılması üzerine yasal zorunluluk gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e hitaben bir "Açık Mektup" yayımladı. Ekonomi yönetiminin yol haritasını ve hedeften sapma nedenlerini içeren bu kritik belge, piyasalar tarafından mercek altına alındı.
TCMB, 2025 yılı enflasyon hedeflerinin tutmaması nedeniyle 1211 sayılı Kanun uyarınca hükümete açık mektup gönderdi. Başkan Fatih Karahan imzalı mektupta, hedeften sapmanın gerekçeleri, alınan önlemler ve dezenflasyon sürecinin tesisi için atılacak ek adımlar sıralandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunulan mektupta, asgari ücret artışlarından hizmet enflasyonundaki katılığa kadar pek çok kritik başlık yer alıyor.
Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi gereği, belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşılamadığında hükümete sunulan "Açık Mektup", bugün resmi kanallardan paylaşıldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecindeki aksamaları ve yeni dönemin para politikası stratejisini şeffaf bir şekilde kamuoyuna sundu.
Sapmanın Nedenleri Ne?
Başkan Karahan imzalı mektupta, 2025 yılı hedeflerinden sapılmasına neden olan temel etkenler şöyle sıralandı:
Hizmet Enflasyonundaki Katılık: Kira, eğitim ve sağlık gibi kalemlerdeki fiyat artışlarının beklentilerin üzerinde seyretmesi.
Gıda Fiyatları ve Arz Şokları: Tarımsal üretimdeki dalgalanmaların gıda sepeti üzerindeki baskısı.
İç Talepteki Seyir: Sıkı para politikasına rağmen iç talebin öngörülenden daha yavaş dengelenmesi.
Hükümete "Eşgüdüm" Çağrısı
Mektupta, sadece para politikasının yeterli olmayacağı, mali disiplinin ve yapısal reformların da enflasyonla mücadelede hayati önem taşıdığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben yazılan metinde, bütçe disiplininin kararlılıkla sürdürülmesinin beklendiği ifade edildi.
2026 Projeksiyonu: "Kararlılık Sürecek"
TCMB, mektup aracılığıyla piyasalara şu mesajları verdi:
"Enflasyonun orta vadeli hedeflere yakınsamasını sağlamak amacıyla sıkı para politikası duruşu, fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Beklentilerin çıpalanması için tüm araçlar etkin şekilde kullanılacaktır."
İşte TCMB'nin mektubu:
Sayın Mehmet ŞİMŞEK
HAZİNE VE MALİYE BAKANI
ANKARA
1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine
ulaşılamaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hedeften sapmanın
nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümet’e yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna
açıklaması gerekmektedir. 2025 yılı enflasyonu, hedef etrafında konulan belirsizlik aralığının
üzerinde gerçekleşmiştir. Bu mektupta, söz konusu sapmanın nedenleri ile enflasyonun yeniden
hedef patikasına yaklaştırılması amacıyla uygulanan ve uygulanacak politikalar özetlenmektedir.
2025 yılında Enflasyonu Belirleyen Unsurlar
2024 yılı haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci 2025 yılında da devam etmiş; sıkı
parasal duruş, finansal koşullardaki sıkılık ve talep koşullarındaki dengelenme bu süreci
desteklemiştir. Bununla birlikte arz yönlü gelişmeler, fiyatlama davranışlarındaki katılıklar ve
beklentilerin hedeflerle tam uyumlu seyretmemesi dezenflasyonun hızını sınırlamıştır.
Küresel emtia fiyatları yılın ilk yarısında enflasyon görünümünü desteklemiş; enerji ve
tarımsal emtia fiyatlarındaki gerileme olumlu katkı sağlamıştır. Jeopolitik gelişmelere bağlı enerji
fiyat oynaklığı ve bazı metal fiyatlarındaki artışlar dönemsel maliyet baskıları oluşturmuştur.
Küresel arz zincirlerindeki normalleşme ve taşımacılık maliyetlerindeki düşüş bu etkileri kısmen
dengelemiştir.
Yurt içi arz koşullarında özellikle kuraklık ve don hadiseleri gıda fiyatları kanalıyla
enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmıştır. Bitkisel üretimdeki düşüşler üçüncü çeyrekte
fiyat dalgalanmalarına neden olmuş; bu gelişmeler beklentiler üzerinden dezenflasyon sürecini
geçici olarak yavaşlatmıştır. Gıda fiyatlarındaki bu oynaklık, enflasyonun ana eğiliminde geçici
bozulmalara yol açarken yılın son aylarında ılımlı seyreden hava koşulları ile birlikte bu etkilerin
kısmen zayıfladığı izlenmiştir.
2025 yılında döviz kuru gelişmelerinin enflasyon üzerindeki etkisi geçmiş dönemlere
kıyasla daha sınırlı kalmıştır. Türk lirasındaki görece istikrarlı seyir ve talep koşullarının
dezenflasyonist düzeyde kalması kur geçişkenliğini sınırlandırmıştır.
Geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu kira ve eğitim gibi hizmet
kalemlerinde fiyat artışları yüksek seyretmiştir. Bu kalemlerde geçmiş dönemde uygulanan tavan
fiyat düzenlemelerinin ardından gözlenen telafi edici fiyat ayarlamaları da yıllık artış oranlarının
yüksek gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte özellikle kira enflasyonunda düşüş yıl
sonuna doğru daha belirgin hale gelmiştir. Hizmet grubunda fiyat artışlarının genele yayılan bir
görünüm arz etmesi, çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemeyi yavaşlatmıştır.
Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda yıl içinde yapılan ayarlamalar da enflasyon üzerinde
etkili olmuştur. Özellikle tütün ürünleri, doğal gaz ve şebeke suyu kalemlerindeki fiyat
gelişmeleri öne çıkmıştır.
Talep koşulları yıl genelinde dezenflasyonist seviyelerde seyretmiştir. Deprem sonrası
konut inşaatına bağlı faaliyetler ile bazı dayanıklı tüketim kalemlerindeki eğilimler nedeniyle
talepteki dengelenme kademeli gerçekleşmiştir.
Enflasyon beklentileri çoğu kesim için yıl boyunca gerileme eğilimi göstermekle birlikte,
hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmiştir. Bu durum dezenflasyonun hızını sınırlamıştır.
Enflasyon beklentilerinde gözlenen iyileşme, para politikasının orta vadeli etkinliğini
desteklemiştir. Ancak, beklentilerdeki iyileşme hızının sınırlı kalması dezenflasyon sürecinin
sürekliliği açısından önemini korumuştur.
2025 yılında mali disiplinin korunması ve para politikası ile sağlanan güçlü eşgüdüm,
dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamıştır. Bütçe açığının millî gelire oranı yüzde 2,9 olarak
gerçekleşmiştir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 yılında enflasyonun hedefin üzerinde
gerçekleşmesinde fiyatlama davranışlarındaki katılık, beklentilerin hedeflerle uyumunun sınırlı
kalması ile dönemsel arz şokları etkili olmuştur. Buna karşılık, sıkı parasal duruş, finansal
koşullardaki sıkılık ve talep koşullarındaki dengelenme dezenflasyon sürecini desteklemiş; yılın
son çeyreğinde enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır.
Fiyat İstikrarını Sağlama Yolunda İzlenmekte Olan Para Politikası Stratejisi
TCMB, 2025 yılı boyunca para politikası duruşunu, enflasyon gerçekleşmeleri, ana
eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak
şekilde belirlemiştir. Bu çerçevede para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı
bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla verilmiştir.
TCMB, ocak ve mart aylarında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını
toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine getirmiştir. Mart ayı ortasında finansal
piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri sınırlamak
için, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya yükseltilmiştir. Ayrıca bir hafta vadeli
repo ihalelerine bir süre ara verilmiş ve fonlama gecelik borç verme faiz oranından yapılmıştır.
Nisan ayında TCMB, finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki
etkilerine dikkat çekmiş ve politika faizini yüzde 46’ya; gecelik vadede borç verme faiz oranını
yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’e yükseltmiştir. Bununla
birlikte, bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlanacağını duyurmuştur. TCMB, politika faizini
haziran ayında sabit tutmuş, takip eden dönemde ise toplam 800 baz puanlık indirimle 2025 yılı
aralık ayı itibarıyla yüzde 38’e düşürmüştür. TCMB, 2026 yılı ocak ayında sınırlı bir indirim ile
politika faizini yüzde 37 seviyesine getirmiştir.
Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve
parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla TCMB makroihtiyati politika
uygulamalarına 2025 yılında da devam etmiştir. Makroihtiyati politika çerçevesinde, kur
korumalı mevduat hesaplarının sonlandırılması ve Türk lirası mevduat payının artırılmasına
yönelik uygulamalar parasal aktarımı desteklemiştir. Kredi gelişmeleri yakından izlenmiş;
öngörülen patikadan sapma riskine karşı gerekli tedbirler devreye alınmıştır.
TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Enflasyon
görünümünde belirgin bir bozulma olması hâlinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi
ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda ise ilave
makroihtiyati adımlar devreye alınacaktır.
Enflasyon ve para politikasına dair gelişmeler ile orta vadeli tahminlerimizi kapsamlı bir
şekilde ele alan ve 12 Şubat tarihinde İnternet sitemizde yayımlanan “2026 Enflasyon Raporu-I”
ile kısa ve orta vadede enflasyon hedefine ulaşmak için uygulanacak para politikasını daha detaylı
olarak açıklayan “2026 Para Politikası” metni ilişikte bilginize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol