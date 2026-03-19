Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon hedeflerinden sapılması üzerine yasal zorunluluk gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e hitaben bir "Açık Mektup" yayımladı. Ekonomi yönetiminin yol haritasını ve hedeften sapma nedenlerini içeren bu kritik belge, piyasalar tarafından mercek altına alındı.

TCMB, 2025 yılı enflasyon hedeflerinin tutmaması nedeniyle 1211 sayılı Kanun uyarınca hükümete açık mektup gönderdi. Başkan Fatih Karahan imzalı mektupta, hedeften sapmanın gerekçeleri, alınan önlemler ve dezenflasyon sürecinin tesisi için atılacak ek adımlar sıralandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunulan mektupta, asgari ücret artışlarından hizmet enflasyonundaki katılığa kadar pek çok kritik başlık yer alıyor.

Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi gereği, belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşılamadığında hükümete sunulan "Açık Mektup", bugün resmi kanallardan paylaşıldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecindeki aksamaları ve yeni dönemin para politikası stratejisini şeffaf bir şekilde kamuoyuna sundu.

Sapmanın Nedenleri Ne?

Başkan Karahan imzalı mektupta, 2025 yılı hedeflerinden sapılmasına neden olan temel etkenler şöyle sıralandı:

Hizmet Enflasyonundaki Katılık: Kira, eğitim ve sağlık gibi kalemlerdeki fiyat artışlarının beklentilerin üzerinde seyretmesi.

Gıda Fiyatları ve Arz Şokları: Tarımsal üretimdeki dalgalanmaların gıda sepeti üzerindeki baskısı.

İç Talepteki Seyir: Sıkı para politikasına rağmen iç talebin öngörülenden daha yavaş dengelenmesi.

Hükümete "Eşgüdüm" Çağrısı

Mektupta, sadece para politikasının yeterli olmayacağı, mali disiplinin ve yapısal reformların da enflasyonla mücadelede hayati önem taşıdığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben yazılan metinde, bütçe disiplininin kararlılıkla sürdürülmesinin beklendiği ifade edildi.

2026 Projeksiyonu: "Kararlılık Sürecek"

TCMB, mektup aracılığıyla piyasalara şu mesajları verdi:

"Enflasyonun orta vadeli hedeflere yakınsamasını sağlamak amacıyla sıkı para politikası duruşu, fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Beklentilerin çıpalanması için tüm araçlar etkin şekilde kullanılacaktır."

İşte TCMB'nin mektubu:

Sayın Mehmet ŞİMŞEK

HAZİNE VE MALİYE BAKANI

ANKARA

1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine

ulaşılamaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hedeften sapmanın

nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümet’e yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna

açıklaması gerekmektedir. 2025 yılı enflasyonu, hedef etrafında konulan belirsizlik aralığının

üzerinde gerçekleşmiştir. Bu mektupta, söz konusu sapmanın nedenleri ile enflasyonun yeniden

hedef patikasına yaklaştırılması amacıyla uygulanan ve uygulanacak politikalar özetlenmektedir.

2025 yılında Enflasyonu Belirleyen Unsurlar

2024 yılı haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci 2025 yılında da devam etmiş; sıkı

parasal duruş, finansal koşullardaki sıkılık ve talep koşullarındaki dengelenme bu süreci

desteklemiştir. Bununla birlikte arz yönlü gelişmeler, fiyatlama davranışlarındaki katılıklar ve

beklentilerin hedeflerle tam uyumlu seyretmemesi dezenflasyonun hızını sınırlamıştır.

Küresel emtia fiyatları yılın ilk yarısında enflasyon görünümünü desteklemiş; enerji ve

tarımsal emtia fiyatlarındaki gerileme olumlu katkı sağlamıştır. Jeopolitik gelişmelere bağlı enerji

fiyat oynaklığı ve bazı metal fiyatlarındaki artışlar dönemsel maliyet baskıları oluşturmuştur.

Küresel arz zincirlerindeki normalleşme ve taşımacılık maliyetlerindeki düşüş bu etkileri kısmen

dengelemiştir.

Yurt içi arz koşullarında özellikle kuraklık ve don hadiseleri gıda fiyatları kanalıyla

enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmıştır. Bitkisel üretimdeki düşüşler üçüncü çeyrekte

fiyat dalgalanmalarına neden olmuş; bu gelişmeler beklentiler üzerinden dezenflasyon sürecini

geçici olarak yavaşlatmıştır. Gıda fiyatlarındaki bu oynaklık, enflasyonun ana eğiliminde geçici

bozulmalara yol açarken yılın son aylarında ılımlı seyreden hava koşulları ile birlikte bu etkilerin

kısmen zayıfladığı izlenmiştir.

2025 yılında döviz kuru gelişmelerinin enflasyon üzerindeki etkisi geçmiş dönemlere

kıyasla daha sınırlı kalmıştır. Türk lirasındaki görece istikrarlı seyir ve talep koşullarının

dezenflasyonist düzeyde kalması kur geçişkenliğini sınırlandırmıştır.

Geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu kira ve eğitim gibi hizmet

kalemlerinde fiyat artışları yüksek seyretmiştir. Bu kalemlerde geçmiş dönemde uygulanan tavan

fiyat düzenlemelerinin ardından gözlenen telafi edici fiyat ayarlamaları da yıllık artış oranlarının

yüksek gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte özellikle kira enflasyonunda düşüş yıl

sonuna doğru daha belirgin hale gelmiştir. Hizmet grubunda fiyat artışlarının genele yayılan bir

görünüm arz etmesi, çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemeyi yavaşlatmıştır.

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda yıl içinde yapılan ayarlamalar da enflasyon üzerinde

etkili olmuştur. Özellikle tütün ürünleri, doğal gaz ve şebeke suyu kalemlerindeki fiyat

gelişmeleri öne çıkmıştır.

Talep koşulları yıl genelinde dezenflasyonist seviyelerde seyretmiştir. Deprem sonrası

konut inşaatına bağlı faaliyetler ile bazı dayanıklı tüketim kalemlerindeki eğilimler nedeniyle

talepteki dengelenme kademeli gerçekleşmiştir.

Enflasyon beklentileri çoğu kesim için yıl boyunca gerileme eğilimi göstermekle birlikte,

hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmiştir. Bu durum dezenflasyonun hızını sınırlamıştır.

Enflasyon beklentilerinde gözlenen iyileşme, para politikasının orta vadeli etkinliğini

desteklemiştir. Ancak, beklentilerdeki iyileşme hızının sınırlı kalması dezenflasyon sürecinin

sürekliliği açısından önemini korumuştur.

2025 yılında mali disiplinin korunması ve para politikası ile sağlanan güçlü eşgüdüm,

dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamıştır. Bütçe açığının millî gelire oranı yüzde 2,9 olarak

gerçekleşmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 yılında enflasyonun hedefin üzerinde

gerçekleşmesinde fiyatlama davranışlarındaki katılık, beklentilerin hedeflerle uyumunun sınırlı

kalması ile dönemsel arz şokları etkili olmuştur. Buna karşılık, sıkı parasal duruş, finansal

koşullardaki sıkılık ve talep koşullarındaki dengelenme dezenflasyon sürecini desteklemiş; yılın

son çeyreğinde enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır.

Fiyat İstikrarını Sağlama Yolunda İzlenmekte Olan Para Politikası Stratejisi

TCMB, 2025 yılı boyunca para politikası duruşunu, enflasyon gerçekleşmeleri, ana

eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak

şekilde belirlemiştir. Bu çerçevede para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı

bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla verilmiştir.

TCMB, ocak ve mart aylarında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını

toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine getirmiştir. Mart ayı ortasında finansal

piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri sınırlamak

için, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya yükseltilmiştir. Ayrıca bir hafta vadeli

repo ihalelerine bir süre ara verilmiş ve fonlama gecelik borç verme faiz oranından yapılmıştır.

Nisan ayında TCMB, finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki

etkilerine dikkat çekmiş ve politika faizini yüzde 46’ya; gecelik vadede borç verme faiz oranını

yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’e yükseltmiştir. Bununla

birlikte, bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlanacağını duyurmuştur. TCMB, politika faizini

haziran ayında sabit tutmuş, takip eden dönemde ise toplam 800 baz puanlık indirimle 2025 yılı

aralık ayı itibarıyla yüzde 38’e düşürmüştür. TCMB, 2026 yılı ocak ayında sınırlı bir indirim ile

politika faizini yüzde 37 seviyesine getirmiştir.

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve

parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla TCMB makroihtiyati politika

uygulamalarına 2025 yılında da devam etmiştir. Makroihtiyati politika çerçevesinde, kur

korumalı mevduat hesaplarının sonlandırılması ve Türk lirası mevduat payının artırılmasına

yönelik uygulamalar parasal aktarımı desteklemiştir. Kredi gelişmeleri yakından izlenmiş;

öngörülen patikadan sapma riskine karşı gerekli tedbirler devreye alınmıştır.

TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Enflasyon

görünümünde belirgin bir bozulma olması hâlinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi

ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda ise ilave

makroihtiyati adımlar devreye alınacaktır.

Enflasyon ve para politikasına dair gelişmeler ile orta vadeli tahminlerimizi kapsamlı bir

şekilde ele alan ve 12 Şubat tarihinde İnternet sitemizde yayımlanan “2026 Enflasyon Raporu-I”

ile kısa ve orta vadede enflasyon hedefine ulaşmak için uygulanacak para politikasını daha detaylı

olarak açıklayan “2026 Para Politikası” metni ilişikte bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi