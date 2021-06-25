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Merkez Bankası'ndan korkutan enflasyon tahmini

Merkez Bankası'ndan korkutan enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı duruş vurgusu yaptığı toplantının detayları belli olmaya başladı. Toplantının özet bildirisinde enflasyon ayrıntısı dikkat çekti.

Enflasyonun kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesinin beklendiğini, enflasyonda belirgin düşüş görülene kadar mevcut sıkı duruşun korunacağını belirten Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının özetini paylaştı.

Toplantı özetinde özellikle “Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir” dedi.

Özetlerde şu ifadeler öne çıktı:

Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir.

Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir.

Bu doğrultuda politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir.

Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı bir seyir izlemektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

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Etiketler merkez bankası mtcmb merkez enflasyon
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