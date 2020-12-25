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  3. 25 Aralık 2020 17:12

Merkez Bankası'ndan kripto para hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, ''Kripto paralarla ilgili 2021 yılı ikinci yarısında pilot testlere başlamaya hazırlanıyoruz'' dedi.

Merkez Bankası'ndan kripto para hamlesi
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TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:

"(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz."

"Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar"

"Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz."

“Yılbaşından itibaren swap işlemlerini günlük olarak vereceğiz”

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