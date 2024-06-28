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Merkez Bankası'ndan mevduat faizlerini yükseltecek hamle

Merkez Bankası'ndan mevduat faizlerini yükseltecek hamle
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL likiditesini azaltıp, mevduat faizlerini artıracak önlemler aldı. Buna göre, TCMB vadesi gelmemiş döviz-TL swaplarda limitleri indirdi. Kotasyon yönetimiyle TL karşılığı altın swap ile sonlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara Türk lirası cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve bankalararası piyasada Türk lirası likiditesini azaltacak, mevduat faizlerini yükseltecek bir adım atmış oldu.

TCMB tarafından bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

Banka ayrı bir yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bloomberg

Etiketler Merkez Bankası tcmb tl likiditesi mevduat faizi
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