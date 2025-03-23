Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. TCMB yetkilileri, banka yöneticileriyle bir araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nden toplantıyla ilgili açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi banka yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" ifadesine yer verildi.

PİYASADAKİ YANGINA MÜDAHALE GELMİŞTİ

Merkez Bankası, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasada yaşanan hareketliliğin ardından bazı önlemleri devreye almıştı.

TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı, değişik vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenledi.

Takvim dışı toplanan TCMB, ani hareketlerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.

Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi. 24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacak.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) ise şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını devreye aldı.