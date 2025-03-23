Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. TCMB, banka yöneticileriyle olağanüstü toplantı kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi banka yöneticileriyle toplantı gerçekleştirecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak. TBB'den toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

PİYASADAKİ YANGINA MÜDAHALE GELMİŞTİ

Merkez Bankası, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasada yaşanan hareketliliğin ardından bazı önlemleri devreye almıştı.

TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı, değişik vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenledi.

Takvim dışı toplanan TCMB, ani hareketlerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.

Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi. 24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacak.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) ise şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını devreye aldı.

Bloomberg