Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

TCMB yayınladığı PPK özetinde, "TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." dedi. Banka ayrıca ihtiyaç halinde ek parasal sıkılaştırma yapılabileceğini de belirtti.

Açıklamada şöyle denildi;

*TCMB para politikası kurulu 23 Mayıs'taki PPK toplantısında yakın dönem gelişmelerini değerlendirerek 25 Nisan 2018 tarihli toplantıda ele alınan ve enflasyon raporu’nda yer alan risk senaryolarını gözden geçirdi

*Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek

*TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir

*Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek