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Merkez Bankası'ndan piyasaya 116 milyar TL

Merkez Bankası'ndan piyasaya 116 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 ve 30 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 89 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira ve 25 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhalelere 280 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.
İhalelerde basit faiz yüzde 14, bileşik faiz ise 28 Aralık vadelide yüzde 15,01, 30 Aralık vadelide yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler merkez bankası piyasa para
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