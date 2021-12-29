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Merkez Bankası'ndan uzlaşmalı döviz ihalesi: Ortalama kur belli oldu

Merkez Bankası'ndan uzlaşmalı döviz ihalesi: Ortalama kur belli oldu

Merkez Bankası, 1 ve 3 ay vadeli olmak üzere 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz ihalesi açtı.

Merkez Bankası, son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerinin ilkini açtı.

TCMB, 1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık ihaleye çıktı. 1 ay vadeli ihaleye 74 milyon dolar teklif gelirken, ortalama fiyat 12,74 seviyesinde oldu. 3 ay vadeli ihaleye ise 115 milyon dolar teklif gerçekleşti. Bu ihalede ortalama fiyat 13,22 olarak kaydedildi.

 TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

VADELİ DÖVİZ SATIŞI YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI
BloombergHT'nin haberine göre, TCMB tarafından yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtilmişti.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Etiketler merkez bankası
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