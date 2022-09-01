  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan TL mevduatları düşük bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınması kararlaştırıldı.

TCMB kararıyla bankaların yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak. 

Bloomberg HT'nin haberine göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

Merkez Bankası konuya ilişkin yapmadı.

Etiketler Merkez Bankası tcmb döviz dolar karar karşılık oranı zorunlu karşılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rezalet! Emeklileri günlerce sırada beklettiler, son dakikada süreyi uzattılar!
WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paralı dönem başlıyor
Yusufeli Barajı için geri sayım
Bu da Sedat Peker anketi! Vatandaş ona inanıyor mu ?
Abdurrahman Dilipak Akit’ten ayrıldı
Maxi Gomez Süper Lig'de! Ancak Fenerbahçe'ye gelmiyor!
Bilim insanları bu kan grubu için alarm çanlarını çaldı: Risk daha yüksek!
Yeni bela kapımızda: Batı Nil Virüsü komşuda 11 can aldı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı şoke etti
Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor