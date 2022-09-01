Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan TL mevduatları düşük bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınması kararlaştırıldı.
TCMB kararıyla bankaların yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.
Bloomberg HT'nin haberine göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.
Merkez Bankası konuya ilişkin yapmadı.
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