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Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı

Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı
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TCMB, KKM hesaplarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek yürürlükten kaldırıldı.

2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın sonlandırılacağını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarıyla ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğine göre, Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek. 

KKM NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTI?

Kur Korumalı Mevduat (KKM), Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Nureddin Nebati'nin olduğu 20 Aralık 2021'de açıklanmıştı. Bu sistemde kişilerin döviz mevduatlarını bozdurmaları veya mevcut TL mevduatlarını çeşitli vadelerle KKM hesabına geçirmeleri durumunda hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru üzerinden TL mevduatlar dövize sabitlenmiş oluyordu.

Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Daha sonra çıkan yasa ile her iki yükümlülüğün de Merkez Bankası tarafından karşılanması hükme bağlandı.

 

Etiketler kkm tcmb kur korumalı mevdut
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