Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para kredilerinin aylık büyüme sınırını yüzde 1'den, yüzde 0.5'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para kredilerindeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığını duyurdu. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, yabancı para kredilerinde aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı, yüzde 0,5'e düşürüldü. Ayrıca, yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin kapsamı da daraltıldı.

DHA