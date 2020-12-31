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  3. 31 Aralık 2020 11:07

Merkez Bankası'ndan yeni ''swap'' adımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, swap işlemlerine dair verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak yayımlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yeni ''swap'' adımı
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır" denildi.

 

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