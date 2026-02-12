  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini belli oldu
Güncelleme:

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu yaptı. Karahan, 2026 yılında enflasyonun yüzde 15-21 aralığında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunu yaptı. 

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Fatih Karahan, enflasyon tahminlerini paylaştı. Karahan, "2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı. 

Karahan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda geçen yıl enflasyonda sağlanan gelişmeyi kıymetli buluyoruz.

Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek için önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz.

Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz.

Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

2024 son çeyreğine kıyasla daha yavaş bir patikada ilerliyoruz.

Enerji dışı emtia fiyatları ara dalgalanmalara rağmen yükseliş eğilimini korudu.

Fed'in 2026'da faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, zamanlaması ve indirim büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Sıkı para politikamızın sonucu olarak talep kompozisyonunda dengelenme devam ediyor.

Son çeyrekte sanayi üretimi yatay seyretti, Hizmet sektörü de 2. çeyrekte başlayan yatay seyrini son çeyrekte de sürdürdü. 

Göstergeler 4. çeyrekte talebin biraz toparlanmakla birlikte ılımlı olduğunu gösteriyor.

Talep kompozisyonu dezenflasyonu destekliyor.

Kart harcamaları 2025 son çeyrekte bir miktar arttı.

Talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin biraz azalmakla birlikte devam ettiğini görüyoruz, desteğin 2026'da da sürmesini bekliyoruz.

Cari açığın 2026'da biraz artmakla birlikte ılımlı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaştığı görüldü, bunda gıda fiyatlarının etkili olduğu görüldü, Şubat ayına da bir miktar sarkma olacak.

Kira tarafında öncü göstergeler, ana eğilimin aşağı eğilimli olduğunu gösteriyor.

Kira enflasyonunun bu yıl sonunda yüzde 30-36 aralığında olabileceği tahmin ediliyor.

Hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim enflasyonu etkili oldu.

Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu sürmesi için sıkı para politikası duruşumuzu sürdürüyoruz.

Hedeflerde zaman zaman güncellemeler yapabiliyoruz.

Döviz kuru kanalı etkisiyle zayıflamış enflasyon söz konusu.

TL mevduat payı yaklaşık yüzde 59 ile tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

Altın ons fiyatı 2024 sonundan itibaren yüzde 97 artarken, EURUSD paritesi yüzde 15 arttı.

Son enflasyon raporu sonrasında artan yatırımcı ilgisiyle tüm tahvil vadelerinde faizlerde aşağı hareket görüldü, önümüzdeki dönemde de bunun devam etmesi bekleniyor.

Güçlü altın pozisyonumuz brüt rezervlere 24 milyar dolar, swap hariç rezervlere 16 milyar dolar katkı sağladı.

2025'de enflasyon ara hedefimizin 6,5 puan üzerinde gerçekleşti.

KKM'den çıkışta bir miktar döviz mevduat artışı öngörüyorduk, Döviz mevduatta görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisinden kaynaklandı.

2026 yıllık ortalama petrol fiyatı tahmini 60,9 dolar.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.

2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk.

2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik.

Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu yaptı. Karahan, 2026 yılında enflasyonun yüzde 15-21 aralığında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
Buzu çözülen Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar!
Buzu çözülen Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar!
Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu!
Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu!
Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi
Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi
Etiketler Merkez Bankası tcmb 2026 enflasyon tahmini fatih karahan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dört yıl önce evlilik vaadiyle dolandırılan gence ikinci şok: ''Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım'' Dört yıl önce evlilik vaadiyle dolandırılan gence ikinci şok: ''Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım'' Ünlü şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: ''Bugün kurtuluş günüm'' Ünlü şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: ''Bugün kurtuluş günüm'' Nevşehir'de pes dedirten görüntü: Araç trafikten men edildi Nevşehir'de pes dedirten görüntü: Araç trafikten men edildi Sadece bir ampul değiştirecekti... 22 yaşındaki gencin acı sonu Sadece bir ampul değiştirecekti... 22 yaşındaki gencin acı sonu Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi 25 metre derinlikteki sarnıçta define avı kabusa dönüştü 25 metre derinlikteki sarnıçta define avı kabusa dönüştü Otomobil devinden yangın alarmı: Yüz binlerce araç geri çağrıldı Otomobil devinden yangın alarmı: Yüz binlerce araç geri çağrıldı Şanlıurfa'da kanlı tuzak: Kaputu açık aracın yanına gitti, öldürüldü! Şanlıurfa'da kanlı tuzak: Kaputu açık aracın yanına gitti, öldürüldü! Özel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Attığı imzayla kendini yalanladı, bizi doğruladı'' Özel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Attığı imzayla kendini yalanladı, bizi doğruladı''
Tüm yurtta sağanak yağış alarmı: 11 il için sarı kod uyarısı yapıldı Tüm yurtta sağanak yağış alarmı: 11 il için sarı kod uyarısı yapıldı Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor: 15 Şubat itibariyle zorunlu olacak Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor: 15 Şubat itibariyle zorunlu olacak Türkiye'nin en çok neyden şikayetçi olduğu belli oldu Türkiye'nin en çok neyden şikayetçi olduğu belli oldu Öğrenci servisi ile otomobil çarptıştı: Çok sayıda yaralı var Öğrenci servisi ile otomobil çarptıştı: Çok sayıda yaralı var İstanbul'da binlerce haneyi etkileyecek dev elektrik kesintisi İstanbul'da binlerce haneyi etkileyecek dev elektrik kesintisi İstanbul'da tarihe geçecek soygun: 30 milyon dolarla kayıplara karıştılar İstanbul'da tarihe geçecek soygun: 30 milyon dolarla kayıplara karıştılar Melih Gökçek'in yapay zekalı ''kavga'' paylaşımı olay oldu Melih Gökçek'in yapay zekalı ''kavga'' paylaşımı olay oldu Temu Türkiye'ye geri döndü! Çin'den alışverişler yeniden başladı Temu Türkiye'ye geri döndü! Çin'den alışverişler yeniden başladı Erzurum'da ezberleri bozan keşif! Doğu Anadolu'nun en büyüğü... Erzurum'da ezberleri bozan keşif! Doğu Anadolu'nun en büyüğü...