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Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin miktarı da belli oldu

Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin miktarı da belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık'ta döviz kurlarına yaptığı doğrudan müdahale ile 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.

TCMB, 13 Aralık’ta döviz kurlarındaki olağandışı hareketleri  üçüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

5 MİLYARI GEÇTİ

Böylece 1, 3, 10 ve Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 5 milyar 155 milyon dolar oldu.

TCMB, 2021 Aralık döneminde döviz kurlarına toplam 5 müdahalede bulunmuştu.

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