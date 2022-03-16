  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez bankasının alacağı faiz kararı belli oldu

Merkez bankasının alacağı faiz kararı belli oldu

Merkez bankasının alacağı faiz kararı belli oldu

Türkiye'den herkes TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı politika faiz kararını tartışırken, Reuters 9 kurumla yaptığı faiz anketi sonucunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) perşembe günü saat 14.00'te toplanıyor. Ekonomik gelişmeleri yakından etkileyecek politika faizi açıklaması öncesi İngiliz haber ajansı Reuters son anketi açıkladı.

Ankete göre son olarak Aralık ayında faiz indirimine giden ve Ocak ve Şubat ayını pas geçen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu hamlesinde değişiklik yapmayacak.

Reuters anketine katılan dokuz kurum, Rusya- Ukrayna savaşına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı olduğunu ve defalarca tekrarladığı düşük faiz politikasından vazgeçileceği yönünde bir beklenti içermediğini belirtti.

Ankette yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun sekizinin tahmini yüzde 14 seviyesinde şekillenirken, bir katılımcınınki yüzde 12'de bulunuyor.

Etiketler tcmb merkez bankası faiz faiz kararı anket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorin durdu, sigara başladı: Sigaraya bir zam daha geldi
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı belli oldu
Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil!
Meteoroloji'den yeniden kar alarmı! Yine bembeyaz uyanacağız
Rus askerlerinin yolda yürüyen sivili tankla katlettiği an kamerada
Piyasalar için kritik gün! FED öncesi dolar, euro, altın yükselişte
Kur korumalı TL mevduatının faturası açıklandı
Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştiricisi! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız
Son anket en acı gerçeği gözler önüne serdi
FED'in faiz kararı öncesinde İslam Memiş'ten altın, gümüş ve Bitcoin tüyosu