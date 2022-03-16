Merkez bankasının alacağı faiz kararı belli oldu

Türkiye'den herkes TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı politika faiz kararını tartışırken, Reuters 9 kurumla yaptığı faiz anketi sonucunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) perşembe günü saat 14.00'te toplanıyor. Ekonomik gelişmeleri yakından etkileyecek politika faizi açıklaması öncesi İngiliz haber ajansı Reuters son anketi açıkladı.

Ankete göre son olarak Aralık ayında faiz indirimine giden ve Ocak ve Şubat ayını pas geçen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu hamlesinde değişiklik yapmayacak.

Reuters anketine katılan dokuz kurum, Rusya- Ukrayna savaşına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı olduğunu ve defalarca tekrarladığı düşük faiz politikasından vazgeçileceği yönünde bir beklenti içermediğini belirtti.

Ankette yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun sekizinin tahmini yüzde 14 seviyesinde şekillenirken, bir katılımcınınki yüzde 12'de bulunuyor.