için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'nın avans kredisi 110 milyar TL'yi aştı

Merkez Bankası'nın avans kredisi 110 milyar TL'yi aştı

Merkez Bankası'nın avans kredisi 110 milyar TL'yi aştı
Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırım kararı almış firmalara tahsis edilen avans kredisi miktarının 111,47 milyar liraya çıktığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırım kararı almış firmalara tahsis edilen avans kredisi miktarının 111,47 milyar liraya çıktığını söyledi.

Bu krediler iki yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve yüzde 8,5’lik politika faizi düzeyindeki masrafıyla piyasa koşullarına göre çok uygun.

 Uzmanlar kredinin bu koşullarda verilmesinin 5,8 milyar dolarlık servet transferi anlamına geldiği yorumunu yapıyor.

Bankanın genel kurulunda konuşan Kavcıoğlu, 67 ildeki 740 sanayi ve turizm yatırımlarına toplamda 111,47 milyar lira yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırdıklarını açıkladı.

İhracata ve ithal ikamesine yönelen bu krediler ilk iki yıl geri ödemesiz, 10 yıllık vade ve yüzde 8,5 faizle veriliyor. Faizlerse sabit.

Bu krediler piyasaya sağlanan kredilerin küçük bir kısmını oluşturuyor. Ama ihracat odağı ve maliyeti nedeniyle kullanımı yılbaşından bu yana hızlanmıştı. Hatta mart başında üst limit 100 milyar liraya ulaşılmıştı.

Bankacılar benzer şekilde turizm alanına verilen 50 milyar liralık limitse henüz dolmadı.

Etiketler tcmb merkez bankası avans kredisi kredi avans
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Bunlara hödük denir''
Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar
Erdoğan'ın attığı ve tartışma yaratan temel ihaleyi beklememiş
Kabinede sürpriz iddia: O bakan Erdoğan'dan ''affını'' istedi!
Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli için geri sayım! O mesafe 30 dakika kısalacak
Milli maçta depremzedeler için özel koreografi
Deprem bölgesinde korku dolu gece!
Talibi çok ama satmaya niyeti yok! 61 yıllık yol efsanesine gözü gibi bakıyor
Ankara yeni güne bembeyaz uyandı
Dolar barajı yıktı, yeni rekoru kırdı! Altın da yükselişte