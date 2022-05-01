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Merkez Bankası'nın dolar kuru uçmasın diye attığı adımla ilgili olay iddia

Merkez Bankası'nın dolar kuru uçmasın diye attığı adımla ilgili olay iddia

Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık ise yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz sattığını iddia etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı şubat ayında 5,37 milyar dolarla rekor kırdı. Mart ayında ise 3,24 milyar dolar oldu. Mart ayında açıklanan rakamla birlikte beş ayda KİT'lere yapılan döviz satışı 18 milyar doları aştı.

 Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın dolar hamlesiyle ilgili açıklamada bulundu. 

"10-12 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATIYOR"
Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından “Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor” açıklamasında bulundu.

Etiketler tcmb merkez bankası döviz satışı dolar satış
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