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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli açıklanmasının nedeni belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli açıklanmasının nedeni belli oldu

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin 5 dakika gecikmeyle açıklamasının nedeni belli oldu.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

5 DAKİKA GECİKMELİ AÇIKLANDI
Ancak bugün açıklanan faiz kararında ilginç bir olay yaşandı. Normalde saat 14.00 olduğunda hemen açıklanan faiz kararı, bugün ise 5 dakika gecikmeli olarak açıklandı.

SON DAKİKA TELEFON GÖRÜŞMESİ YORUMU
Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan veri, saat 14.05'te yayınladı. Bu durum ise farklı yorumlamalara neden oldu. "Acaba bir kararsızlık mı var?" diyen ekonomistler, "Kararla ilgili son dakika bir telefon görüşmesi yapılıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

TEKNİK PROBLEM YAŞANDI

T24'ün haberine göre; Merkez Bankası kaynakları, 5 dakikalık gecikme teknik bir problemden kaynaklandığını söyledi. Kaynaklar, açıklamanın internet sitesine yüklenmesinde sorun yaşandığını ve bunun ilk kez gerçekleştiğini ifade etti.

Etiketler merkez bankası faiz karar
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