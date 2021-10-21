Merkez Bankası'nın faiz kararı gününde dolar, euro ve altın hareketlendi

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında. İşte saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı öncesi dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Eylül ayında yapılan faiz indirimi sonrası Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybederken, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Dolar 9,24 TL'den, Euro 10,80 TL'den, Sterlin ise 12,80 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,2069 lira, avronun satış fiyatı ise 10,7430 lira olmuştu. Dolar/TL 9.3743 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,23 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.783 dolar olan altında, gram altın 525/530, çeyrek altın 852/870, Cumhuriyet altını ise 3.505/3.547 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 65 bin 75 dolardan, Ethereum ise 4 bin 181 dolardan fiyatlanıyor.