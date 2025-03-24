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Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığı hesaplandı

Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığı hesaplandı
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Kuru dizginlemek için müdahalede bulunan Merkez Bankası'nın rezervlerinin geçen hafta 8 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına piyasaların tepkisi sert oldu. Dolar 41 lira seviyesinin üzerini test ederken, Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 9.000 puanın altına geriledi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) müdahalesiyle Dolar/TL 38 lira seviyesinde dengelendi. 

REZERVLER 8 MİLYAR DOLAR ERİDİ

TCMB'nin toplam rezervlerinin 21 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 8 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 14 Mart haftasında 171,1 milyar dolar olan rezervler, 21 Mart haftasında yaklaşık 163,1 milyar dolara indi.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Etiketler tcmb Merkez Bankası dolar rezerv
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