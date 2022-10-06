Merkez Bankası'nın net rezervlerinde rekor düşüş

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 30 Eylül haftası itibariyle eksi 59 milyar dolar oldu. Verilere göre düşüş devam ederek rekor seviyeye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı veriler döviz rezervlerindeki gerilemenin gegeçtiğimiz hafta da devam ettiğini gösterdi.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 30 Eylül haftası itibariyle 3,8 milyar dolar düşüşle 107 milyar dolar oldu.

Net rezervler aynı dönemde yatay bir görünümle 9,7 milyar dolarda kalırken, swap hariç net rezervler ise rekor düşük seviyeye geriledi.

Verilere göre 30 Eylül haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 59 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rezervler eksi 55,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Rezervler açısından da takip edilen kur korumalı mevduat ürününde geçen hafta itibariyle 1,37 trilyon TL birikti.

Döviz mevduatlarında ise gerileme izlendi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 85 milyon dolar düşüşle 210,3 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış olarak ise 470 milyon dolarlık gerileme izlendi.

Bu veri setine göre tüzel kişilerin döviz mevduatları 390, gerçek kişilerin 80 milyon dolar azaldı.