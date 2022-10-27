Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 59 milyon dolar azalarak 113 milyar 967 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ekim ile biten haftada 2 milyar 59 milyon dolar azalarak, 113 milyar 967 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 56 milyon dolarlık azalışla 76 milyar 172 milyon dolardan 75 milyar 116 milyon dolara indi. Altın rezervleri 21 Ekim haftasında 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.

İHA