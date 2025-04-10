Merkez Bankası’nın rezervleri erimeye devam ediyor
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Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Nisan ile biten haftada 2 milyar 250 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Nisan ile biten haftada 2 milyar 250 milyon dolar azalarak, 154 milyar 261 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 2 milyar 771 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 609 milyon dolardan 77 milyar 838 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 4 Nisan haftasında 520 milyon dolar artarak 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara yükseldi.
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