  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Kavcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti: 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda
tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

NACİ AĞBAL DA AYNI AÇIKLAMAYLA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal da TCMB Başkanlığı'na atandığı dönemde yaptığı ilk açıklamada, enflasyonla mücadele, şeffaflık ve hesap verilebilirlik vurgusu yapmıştı.

Görevden alınan Ağbal’dan Erdoğan'a teşekkürGörevden alınan Ağbal’dan Erdoğan'a teşekkürGüncel

 

Etiketler merkez bankası başkanı şahap kavcıoğlu enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2021 model Fiat Egea fiyatlarına zam geldi
Bakanlık Salda Gölü için harekete geçti
''Trol savcı''ya jet iddianame! Devlet büyüklerine hakaretten hesap verecek
İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı geliyor
Erdoğan'ın imzasıyla Diyarbakır il sınırı değişti!
Avustralya'yı sel vurdu!
Salgında talep patladı! Satılık ev fiyatına kiralık yazlık
Mart kapıdan baktıracak! Soğuk ve kar geri dönüyor
Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler
Ölmek üzereyken bulunan ilk ve son hali şaşırttı