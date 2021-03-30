Merkez Bankası'nın yeni başkanından döviz ve faiz açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilsikin belirsizlikleri canlı tutuyor. Enflasyonla mücadele doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecegiz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon ve faiz politikalarına ilişkin açıklama yaptı. Döviz kurlarındaki yükseliş üzerine açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle;

"Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilsikin belirsizlikleri canlı tutuyor. Enflasyonla mücadele doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

Enflasyon gerçekleşmeleri sıkı bir parasal duruş gerektiriyor.

Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere veri akışına göre alacağız.

Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz."