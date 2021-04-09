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Merkez enflasyon ve dolar kuru beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon ve dolar kuru beklentisini açıkladı! Rakamlarda bir önceki ayın tahminlerine göre büyük artış var...

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından reel ve finans sektöründen katılımcıların beklentilerinin derlendiği beklenti anketinin Nisan ayı sonuçları yayımlandı.

Anketten çıkan sonuçlara göre, Mart ayında döviz kurunda yaşanan sert yükseliş sonrasında enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Anketten çıkan sonuca göre, Nisan'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12 olarak belirlendi.

DOLAR BEKLENTİSİ HIZLI ARTTI

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisine ilişkin hızlı yükseliş dikkat çekti. Buna göre Nisan anketinde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 8,5749 olarak kaydedildi. Mart anketinde bu beklenti 7,9455 olmuştu.

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