Merkez'den sıkı para politikası mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Kavcıoğlu'nun, swap anlaşmaları için iki ülke merkez bankası ile görüşmelerin 'çok iyi' noktaya geldiğini söylediği aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün Türkiye Bankalar Birliği Üyeleri ile bugün bir araya geldi.

Kavcıoğlu, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Samimi bir ortamda karşılıklı görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaştık. Bu vesileyle tüm üye bankalarımızın genel müdürlerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM MESAJI

Reuters’ın haberine göre, Kavcıoğlu’nun toplantıda öne çıkan mesajları şu şekilde:

Sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği mesajını verdi.

TL’nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı mesajını verdi.

TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği sinyalini verdi.

TL’nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajını verdi.

Yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti.

Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları mesajını verdi.