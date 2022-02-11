Merkez'in dolar ve enflasyon tahminleri dolar, euro ve altını ateşledi

Döviz kurları haftanın son işlem gününde TCMB tarafından açıklanan yıl sonu dolar ve enflasyon verileri sonrası hareketlendi. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş fiyatlarında son durum...

Piyasaları haftanın son günü yoğun bir veri akışı bekliyor. Yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, perakende satışlar, Piyasa Katılımcıları Anketi verileri ve Fitch izleniyor.

Hafta boyunca sakin bir seyir izleyen döviz kurları, haftanın son işlem gününe yatay hareketlerle başladı.

Merkez Bankası yıl sonu tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75'ten yüzde 34,06'ya çıktı. 12 ay sonrası için ise TÜFE beklentisi yüzde 24,83 oldu. Sene sonu dolar kuru tahmini şubat döneminde 16,04 olurken, önceki ay bu 16,13 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.

Cari işlemler verisi açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,55 TL'den, Euro 15,44 TL'den, Sterlin ise 18,36 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5283 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4885 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.824 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 787/795, çeyrek altın 1.277/1.305, Cumhuriyet altını ise 5.256/5.317 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 10,01 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 43 bin 309, Ethereum ise 3 bin 91 dolar seviyesinde.

ABD enflasyonu altını fiyatlarını vurdu

Altın fiyatları ABD enflasyonu ile hafif değer kaybı yaşadı. ABD'de enflasyon yüzde 7.3 beklenirken yüzde 7.5 oranında geldi.

Fed'in faiz artırmak için elini daha da güçlendiren enflasyon oranı altın fiyatlarını çok sert etkilemedi.

Goldman Sachs beklentilerini yükseltti

Goldman Sachs, Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında faiz artırım beklentisini 5'ten 7'ye çıkarttı. Böylece Goldman Sachs, hemen hemen her toplantıda Fed'in faiz artırımı yapmasını bekliyor.

Jeopolitik gerilim güçlü tutuyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş çanlarının etkisiyle altın fiyatları enflasyon verisinden büyük oranda etkilenmediği belirtiliyor. Yatırımcıların herhangi bir savaş durumu halinde altın tarafında yatırım yapma beklentileri fiyatların sert düşmesinin önüne geçiyor.